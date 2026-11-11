Havza\'da 500 fidan Boyalıca Mahallesi\'nde düzenlenen etkinlikte dikildi

Samsun'un Havza ilçesinde, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu.

"Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Boyalıca Mahallesi'nde, Gençlik Merkezi'nin üst tarafında düzenlendi. Daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada 500 fidan dikildi.

Etkinliğe Havza Kaymakamı Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Havza Orman İşletme Şefliği yetkilileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri ve öğrenciler, belirlenen alana fidanları dikerek can suyu verdi. Etkinlikte orman varlığının korunması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Havza'da dikilen 500 fidanla ilçenin yeşil alanlarına katkı sağlanırken, fidanların geleceğe bırakılacak kalıcı bir miras olması hedefleniyor.