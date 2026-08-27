Hayvanlar Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı

Hatay'ın Reyhanlı, İskenderun, Samandağ ve Defne ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçelerin farklı noktalarında mahsur kalan sokak hayvanları için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışmasıyla hayvanlar bulundukları yerlerden sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan hayvanların güvenli şekilde yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.