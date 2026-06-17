MASSAD, Tavşan Adası için projelerini sıraladı - Son Dakika
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MASSAD, Tavşan Adası için projelerini sıraladı

MASSAD, Tavşan Adası için projelerini sıraladı
17.06.2026 16:26  Güncelleme: 16:28
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MASSAD, Elazığ'daki Hazar Gölü ve Tavşan Adası'nı turizme kazandırmak için projelerini açıkladı. Ahşap yürüyüş yolları, kontrollü tekne turları ve sessiz kamp alanları gibi öneriler sunuldu.

Maden, Alacakaya, Sivrice, Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD), Hazar Gölü ve bünyesinde bulunan Tavşan Adası'nın turizme kazandırılması için projelerini sıraladı.

MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan ve yönetimi, Elazığ'ın kalkınması ve gelişmesi için proje üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Bozcan Hazar Gölü ve bünyesinde bulunan Tavşan Adası'nın turizme kazandırılması için projelerini sıraladı.

Başkan Bozcan, "MASAD olarak bugün Hazar gölünü incelemek için yönetim kurulu olarak buradayız. Tavşan adasını tekrar turizme kazandırmak maksadıyla bir çalışmamamız var. SİT alanı olabilir. Bizim doğa turizmi, konumu ve kültürel mirası açısından stratejik önem arz eden Hazar Gölü'ne bu tesisi kazandırmak istiyoruz. Bu adayı aktif hale getirdiğimiz takdirde ilimizde ve ülkemizde büyük bir potansiyele kavuşmuş olacak. Turizm artmış olacak. Bu adada bir yerleşke oluşturulduğu takdirde yörenin insanları burada önemli hizmetler sunacak" diye konuştu.

Tavşan Adası için proje ve fikirlerini dile getiren Bozcan, "Kontrollü tekne turları, adaya sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilmesi, düzenli ve kontrollü tekne seferleriyle ziyaretçilerin doğal yaşamı rahatsız etmeden adaya ulaşmasının sağlanması, tavşanların yaşam alanlarını koruyacak şekilde, toprağa zarar vermeyen yükseltilmiş ahşap yürüyüş yolları inşa edilebilir. Ziyaretçiler için kısa ve güvenli gezi rotaları oluşturulabilir. Adanın simgesi olan tavşanların ön plana çıkarıldığı özel bir koruma ve tanıtım konsepti oluşturulabilir. Ziyaretçilerin hayvanları beslemek yerine doğal ortamlarında gözlemlemelerinin teşvik edilmesi sağlanabilir. Manzarayı ve doğal yaşamı öne çıkaran fotoğraf çekim noktaları hazırlanabilir. Hazar Gölü kıyısında, doğayla uyumlu ve kontrollü 'sessiz kamp alanları' oluşturulması büyük dikkat çekecektir" şeklinde konuştu.

Turizm merkezi deyince akla Hazar Gölü'nün geldiğini aktaran Bozcan, "Burayı canlı tutmak istiyoruz. Yöremize, bölgemize ve ilçemize hizmet etmek istiyoruz. En önemli projelerimizden birisi de bu olacak. Cumhurbaşkanımızdan bir kongre merkezi talep etmiştik. Gölün arıtmasıyla ilgili ciddi bir çalışmamız vardı. Bunu yetkililere bildirdik. Gezin'in belde olması açısından çabalarımız vardı. Milli Eğitim Akademi Merkezinin bu bölgede oluşması için yetkililere talebimizi bildirdik. Sivrice belediye başkanımıza da durumu arz ettik. Bakanlık düzeyinde çalışmaları başlatacağını söylemişti. Milli Eğitim Akademi Merkezi'nin burada yapıldığı takdirde Türkiye buraya akmış olacak. Hem ilimiz hem de ilçemiz kazanmış olacak. Turizme büyük bir katkı sağlamış olacağız. Hazar Gölü'nün etrafında çarpık kentleşmenin oluşturduğu kaçak yapılarla ilgili dernek olarak yetkilerimize bir proje arz etmiştik. Hazar Gölü herkesin ortak alanı ve merkezi. Biz dernek olarak çaba sarf ediyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Bu çabalarımız ve gayretlerimiz sonuçlandığı takdirde ilimiz, bölgemiz ve Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hazar Gölü, Elazığ, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre MASSAD, Tavşan Adası için projelerini sıraladı - Son Dakika

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