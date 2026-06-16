Haziranda Kar Keyfi - Son Dakika
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Haziranda Kar Keyfi

Haziranda Kar Keyfi
16.06.2026 10:54
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Buz Adam, haziranda yüksek rakımlarda kar kayarak yazın ortasında kış keyfi yaşadı.

Van'da, kış aylarında gerçekleştirdiği sıra dışı etkinliklerle tanınan ve "Buz Adam" lakabıyla bilinen öğretmen, bu kez haziran ayında yüksek rakımlı bölgelerde kalan kar örtüsünde kayarak eğlendi.

Doğayla iç içe etkinlikleriyle dikkat çeken öğretmen, metrelerce uzanan kar birikintilerinde kayarak hem eğlenceli anlar yaşadı hem de o anları kayıt altına aldı. Kış aylarında imza attığı sıra dışı etkinliklerle adından sıkça söz ettiren ve çevresinde "Buz Adam" olarak tanınan öğretmen, ezberleri yine bozdu. Yaz mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği haziran ayında, yüksek kesimlerdeki metrelerce karın tadını çıkaran neşeli öğretmen, karda kayarak doyasıya eğlendi.

Haziran güneşi altında kar keyfi

Kış boyunca dondurucu soğuklara meydan okuyan, kar banyoları ve sıra dışı performanslarıyla tanınan idealist öğretmen, bu kez haziran ortasında kış keyfi yaşadı. Yüksek rakımlı dağların zirvelerinde hala erimeyen metrelerce karı fırsat bilen "Buz Adam", karın keyfini çıkardı. Aşağıdaki vadilerde insanlar sıcaktan bunalıp gölge yerler ararken, çılgın öğretmen zirvedeki kalın kar tabakasının üzerinde çocuk gibi şen anlar yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede doyasıya eğlendi.

Macerası Muhammed Türken, "Beni bilen bilir, kışın soğuk havalarda Van Gölü'ne girmekle özellikle baraj göllerinde buz kırıp girmekle keyif alan biriyim. Şu an haziran ortasındayız. Bundan sadece 70 kilometre ötede Van'da bahar havasını yaz mevsimini yaşarken şu an Van'ın cennet köşelerinden biri olan Bahçesaray'dayız. Gördüğünüz gibi dağlar, yollar karlarla kapalı. Hatta öyle ki bu yol bir hafta önce açıldı. Bir hafta öncesine kadar ilçenin yolu kapalıydı. Bura keyif almaya geldik. Eğleniyoruz. Gayet güzel. Özellikle ilkbaharda ve yaz mevsiminde herkesi Bahçesaray'ı görmeye bekliyoruz. Çünkü kesinlikle cennet köşesi diyebileceğimiz muhteşem bir yer. Gerçi bu mevsimde de tadını çıkarıyoruz. Haziran ayının ortasında kışın tadını çıkarıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Haziranda Kar Keyfi - Son Dakika

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