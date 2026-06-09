Hisarcık'ta Doğanın Görsel Şöleni - Son Dakika
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Hisarcık'ta Doğanın Görsel Şöleni

Hisarcık\'ta Doğanın Görsel Şöleni
09.06.2026 09:44
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Kütahya Hisarcık'ta açan gelincikler ve hazeran otları, doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğanın sunduğu eşsiz manzara görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçe merkezinde etkili olan bol yağışların ardından Cevizleryanı mevkiinde ekilmeyen bir tarlada açan kırmızı gelincikler ile mor renkli yabani hazeran otları, kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu.

Kırmızı ve mor renklerin uyumuyla adeta görsel bir şölen sunan çiçek tarlası, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Baharın tüm güzelliğini yansıtan doğal örtü, bölgeye ayrı bir güzellik katarken, ortaya çıkan manzara ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Hisarcık'ın doğal zenginliklerini gözler önüne seren çiçeklerle kaplı tarla, doğanın renklerini bir araya getirerek ilçenin en dikkat çekici noktalarından biri haline geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hisarcık'ta Doğanın Görsel Şöleni - Son Dakika

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