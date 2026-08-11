Hububat Sektörü Değerlendirildi - Son Dakika
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Hububat Sektörü Değerlendirildi

Hububat Sektörü Değerlendirildi
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Bakanlar, hububat sektöründe mevcut durum ve yeni hasat sezonunu ele aldı, yüksek rekolte bekleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Hububat Sektörü İstişare Toplantısı'nda sektörün mevcut durumu, piyasa beklentileri ve yeni hasat sezonu değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla, hububat sektörünün mevcut durumu, sektörün beklentileri ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı Hububat Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretim, hububat sektörünün durumu, piyasa gelişmeleri ve gıda arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ürünlerinde arz kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışlar ve uygulanan istikrarlı politikalar sonucunda üretimin arttığını ifade etti.

Bolat, tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, sağlıklı bir piyasa oluşumu için Bakanlıkların yüksek koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Sektör paydaşlarının da bu çalışmalara katkı sağlamasının önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise üreticilerin emeği ve alın teriyle şekillenen hasat sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirterek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin beklendiğini ifade etti. Yumaklı, stratejik tarım ürünlerinde Türkiye'nin üretim gücü ve kendine yeterliliğinin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerin desteklenmesi ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

TMO'nun 2026 hasat sezonu faaliyetleri değerlendirildi

Toplantıda TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal tarafından 2026 yılı hasat sezonunda yürütülen alım faaliyetleri, ülke genelindeki saha operasyonları, piyasa düzenleme çalışmaları ve TMO'nun güncel faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber tarafından da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenleme ve denetim faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca Ulusal Hububat Konseyi, TUSAF Un Sanayicileri Federasyonu ve Hububat Ürünleri İhracat Birlikleri başkanlarının görüş, öneri ve talepleri dinlenirken, yurt içi ve yurt dışı piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hububat Sektörü Değerlendirildi - Son Dakika

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