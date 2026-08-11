Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Kanada'da Victoria- Toronto seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağı, bir çocuğun emniyet kemerini takmayı reddetmesi ve ardından yaşanan gecikmeler nedeniyle iptal edildi.

ÇOCUĞUN HAREKETLERİ UÇAĞI YOLUNDAN ÇEVİRDİ

BBC'nin haberine göre, Porter Airlines'tan yapılan açıklamada, 6 Ağustos'ta Kanada'da Victoria-Toronto seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında kalkış öncesi bir çocuğun koltuğunda ayağa kalkması ve kemerini bağlamaması üzerine uçağın terminale geri döndüğü belirtildi.

ONLARCA YOLCU MAĞDUR OLDU

Yaşanan gecikmeler ve havalimanı pistinin gece yarısından sonra kapanması nedeniyle uçuşun iptal edildiğine işaret edilen açıklamada, yolcuların ertesi günkü seferlere aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ebeveynin ve mürettebatın ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı vurgulanarak, "Uçak bu güvensiz koşulda havalanamazdı." ifadesi kullanıldı.

Olay sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yer bulurken, uçaktaki bazı yolcular çocuğun hırçınlık yapmadığını, yalnızca uçuş korkusu nedeniyle koltuğun altına saklanmaya çalıştığını belirtti.