Talisca'dan tarihi rekor! Alex'i bile solladı - Son Dakika
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Talisca'dan tarihi rekor! Alex'i bile solladı

Talisca\'dan tarihi rekor! Alex\'i bile solladı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Sturm Graz karşısında da gol atarak bu sezon çıktığı 4 resmi maçta 4 gole ulaştı. Talisca, Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla toplam 16 gole ulaşarak 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bıraktı ve en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

TALISCA'DAN 4'TE 4

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda gol atmayı başardı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce Gornik Zabrze karşısında oynanan iki maç ile Sturm Graz'a karşı oynanan ilk karşılaşmada fileleri havalandıran Talisca, rövanşta da golünü atarak 4 maçta 4 gole ulaştı.

  • Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: Talisca 1 gol
  • Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahçe: Talisca 1 gol
  • Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz: Talisca 1 gol
  • Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe: Talisca 1 gol

ALEX DE SOUZA'YI GERİDE BIRAKTI

Talisca, Sturm Graz karşısında attığı golle Avrupa kupalarında Türk takımları adına tarihi bir başarıya imza attı. Brezilyalı futbolcu, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla 9, Beşiktaş formasıyla 7 gol olmak üzere toplam 16 gole ulaştı.

Talisca böylece 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

Anderson Talisca, Alex De Souza, Sturm Graz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca'dan tarihi rekor! Alex'i bile solladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ezikler superligde cakılırlar 0 1 Yanıtla
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