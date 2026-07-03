İci Kefali İçin Denetimler Devam Ediyor

Van Gölü'nün Bitlis sınırında inci kefalinin kaçak avlanmasına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Van Gölü'nün Bitlis sınırında göçmen, akaryakıt ve silah kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra 15 Temmuz'da sona erecek inci kefali av yasağının korunması için de yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren ekipler, kontrol botuyla kısa sürede göle açılarak balıkçı ve tur teknelerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde balıkçı teknelerinin avlanma amacıyla değil, gezi amacıyla gölde bulunduğu belirlendi. Denetimler sırasında av yasağına uyulduğunun tespit edilmesi üzerine deniz polisi ekipleri, tekne sahiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaçak avcılığa karşı kararlı mücadele

Deniz polisi ekipleri, Van Gölü'nün ekolojik dengesinin korunmasında büyük öneme sahip olan inci kefalinin üreme döneminde kaçak avlanmasının önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Besim Alper Çıplak, hem doğal yaşamın korunması hem de yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla Van Gölü'nde kontrol ve denetimlerin 7 gün 24 saat devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Çıplak, "Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü olarak 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefali av yasağı kapsamında balıkçılar üzerinde gerekli devriye av yasağı önleme faaliyetlerimizi göl üzerinde sürdürüyoruz. Şubemizde 3 motorlu, 1 motorsuz deniz aracımız var. 5 gemi adamı ve 4 kurbağa adamı personelle su üstü ve su altı arama kurtarma faaliyetlerimizi ayrıca göl üzerinde deniz trafiği ile alakalı idari devriye ve denetleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca adli konularda göçmen kaçakçılığı ile kaçakçılık konuları ya da delil arama gibi faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz" diye konuştu. - BİTLİS