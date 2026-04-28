İçmeler'de korkuluklar yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçmeler'de korkuluklar yenileniyor

İçmeler\'de korkuluklar yenileniyor
28.04.2026 12:35  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Gezi Yolu Caddesi'nde vatandaşların güvenliğini artırmak ve kullanım konforunu yükseltmek amacıyla bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Gezi Yolu Caddesi'nde vatandaşların güvenliğini artırmak ve kullanım konforunu yükseltmek amacıyla bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İçmeler'de dere kenarında bulunan ahşap korkuluklar ile dinlenme alanlarında yer alan bankların zamanla yıpranması üzerine bölge, Marmaris Belediyesi tarafından bakım programına alındı. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan ahşap korkulukları yenilerken, banklarda da gerekli onarım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla birlikte hem bölgedeki güvenlik önlemleri güçlendirilirken hem de vatandaşların daha düzenli ve estetik bir ortamda vakit geçirmesi hedefleniyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda bakım ve yenileme çalışmalarına devam edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Marmaris Belediyesi yetkilileri kamusal alanların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha güvenli, düzenli ve estetik hale getirmek için ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. İçmeler'de gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla hem güvenliği artırıyor hem de yaşam alanlarımızı güzelleştiriyoruz. Marmaris'in her noktasında ihtiyaç duyulan bakım ve yenileme çalışmalarını sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İçmeler'de korkuluklar yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:01:54. #7.13#
SON DAKİKA: İçmeler'de korkuluklar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.