Iğdır'da pazar günü etkili olan sağanak yağış, haftanın ilk gününde yerini sise bıraktı. Kent genelini kaplayan sis bulutu, özellikle Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Iğdır'da pazar günü etkili olan sağanak yağışın ardından haftanın ilk gününde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde kent genelini kaplayan sis bulutu, şehirde görüş mesafesinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Özellikle Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken trafikte dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Öğle saatlerine doğru sis bulutu şehir merkezinde etkisini büyük ölçüde kaybederken, bazı mahallelerde sisli hava etkisini sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Iğdır'da bugün yağışlı havanın etkili olması, hava sıcaklığının ise 13 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Salı günü çok bulutlu, çarşamba günü ise yeniden yağışlı bir hava tahmin ediliyor.