Iğdır'da Kırsal Yolda Güvenlik Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Kırsal Yolda Güvenlik Artıyor

Iğdır\'da Kırsal Yolda Güvenlik Artıyor
18.07.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır İl Özel İdaresi, Kavaktepe köyünde yol açma çalışmalarıyla kırsal ulaşımı iyileştiriyor.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Kavaktepe köyünde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kavaktepe köyünde yol açma çalışmaları iş makineleriyle yoğun şekilde sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalarla köy içi ve ulaşım güzergahlarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflenirken, ekiplerin program dahilinde ihtiyaç duyulan diğer köylerde de yol açma ve düzenleme çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Iğdır, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Iğdır'da Kırsal Yolda Güvenlik Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi Kilosu 750 Euro Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro
Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı
Biri 103 diğeri 100 yaşında Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
“Huzur buldum“ dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı "Huzur buldum" dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz
Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken... Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken...

14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
11:48
Yer: Diyarbakır Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 15:10:58. #7.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kırsal Yolda Güvenlik Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.