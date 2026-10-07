Iğdır Tuzluca\'da bakımı tamamlanan kerkenez, 4 Ekim 2026\'da doğaya bırakıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bitkin halde bulunan tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına kavuştu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından koruma ve bakıma ihtiyaç duyduğu belirlenen kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlükte bir süre bakımı ve beslenmesi yapılan kerkenez, gerekli bakım sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim 2026 tarihinde yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.