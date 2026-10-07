Iğdır Tuzluca\'da bakımı tamamlanan kerkenez, 4 Ekim 2026\'da doğaya bırakıldı

Iğdır Tuzluca'da bakımı tamamlanan kerkenez, 4 Ekim 2026'da doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Tuzluca'da bitkin halde bulunan kerkenez, duyarlı vatandaşlarca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlükte bakımı ve beslenmesi tamamlanan kerkenez, 4 Ekim 2026'da doğal yaşam alanına bırakıldı; yetkililer duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bitkin halde bulunan tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına kavuştu.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından koruma ve bakıma ihtiyaç duyduğu belirlenen kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlükte bir süre bakımı ve beslenmesi yapılan kerkenez, gerekli bakım sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim 2026 tarihinde yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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