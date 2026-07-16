İklim Dirençliliği Çalıştayı Van'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İklim Dirençliliği Çalıştayı Van'da Yapıldı

İklim Dirençliliği Çalıştayı Van\'da Yapıldı
16.07.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen çalıştayda iklim değişikliği ekonomiyi ve toplumu etkileyen bir mesele olarak ele alındı.

VAN (İHA) – Van'da düzenlenen "TRB2 İklim Dirençliliği Çalıştayı"nda konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, kentteki iklim değişikliğinin artık çevresel bir mesele olmadığını belirterek, "Ekonomik kalkınmayı, tarımsal üretimi, su kaynaklarını, enerji güvenliğini, şehirlerimizi ve toplumların refahını doğrudan etkileyen çok boyutlu bir kalkınma meselesidir" dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülen 'TRB2 için İklim Dirençliliği Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında yapılan "TRB2 İklim Dirençliliği Çalıştayı", kentteki bir otelde düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, iklim değişikliğinin artık çevresel bir mesele olmadığını belirterek, "Ekonomik kalkınmayı, tarımsal üretimi, su kaynaklarını, enerji güvenliğini, şehirlerimizi ve toplumların refahını doğrudan etkileyen çok boyutlu bir kalkınma meselesidir. Bu nedenle iklim değişikliğine uyum politikaları, bölgesel kalkınma politikalarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu proje ile bölgemizin iklim risklerinin bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi, uyum kapasitesinin güçlendirilmesi ve uzun vadeli bir dirençlilik vizyonu oluşturulması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yatırım politikalarımızı sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle şekillendiriyoruz"

DAP bölgesinin zengin doğal kaynakları, önemli su havzaları, geniş tarım ve mera alanları, yüksek biyolojik çeşitliliği ve stratejik konumuyla ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Halil İbrahim Güray, "Aynı zamanda kuraklık, su kaynaklarının azalması, aşırı hava olayları, erozyon ve doğal afetler gibi iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden bölgelerden de birisidir. Bu nedenle DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak yatırım politikalarımızı yalnızca ekonomik büyüme ekseninde değil; iklim dirençliliği, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda şekillendiriyoruz" diye konuştu.

"İklim dirençliliği sürdürülebilir kalkınmanın temel şartıdır"

DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, iklim değişikliğinin tarımı, sanayiyi, su kaynaklarını, enerjiyi, turizmi, şehirleri ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen küresel bir gerçeklik olduğunu söyledi. Çakay, "Bölgelerin rekabet gücü, bölgelerin rekabet gücü kadar iklim değişikliğine karşı dirençli olması da sürdürülebilir kalkınmanın temel şartlarından biri haline gelmiştir. İşte bu nedenle Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak iklim değişikliğini yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel başlıklarından biri olarak görüyoruz. Hazırladığımız tüm strateji belgelerinde ve uyguladığımız programlarda iklim direncini, kaynak verimliliğini ve sürdürülebilir temel önceliklerimiz arasında bugünden sonra değerlendiriyoruz" dedi.

"Uyum sağlayabilen bölgeler geleceğin en güçlü bölgeleri olacaktır"

İklim değişikliğine uyum sağlayabilen bölgelerin geleceğin en güçlü bölgeleri olacağını vurgulayan Mehmet Emin Çakay, "Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı bünyesinde yürüttüğümüz bu proje ile bölgemizin iklim risklerini bilimsel yöntemlerle ortaya koyacak, kırılganlık alanlarını belirleyecek, uyum kapasitemizi değerlendirerek ve tüm paydaşlarımızın katılımıyla bölgemizin iklim dirençliliği yol haritasını hazırlamış olacağız. DAKA olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizin kalkınmasının yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ekosisteminin şekillendirilmesini sağlayacak çalışmalara devam edeceğiz. İnanıyoruz ki iklim değişikliğine uyum sağlayabilen, doğal kaynaklarını koruyabilen ve ortak akılla bu alanı besleyen ve destekleyen bölgeler geleceğin en güçlü bölgeleri olacaktır" şeklinde konuştu.

Uzmanlar sunumlarıyla katkı sağladı

Çalıştaya katılan Prof. Dr. Abdulmenaf Turan da, "COP31 Sürecinde Türkiye'nin İklim Diplomasisi ve Yeşil Kalkınma Politikaları" başlıklı konuşmasıyla Türkiye'nin uluslararası iklim gündemindeki konumunu ve yeşil kalkınma yaklaşımını değerlendirdi.

Projenin arka planı ve genel kapsamı DAKA Program Yöneticisi Özgün Cümandür tarafından aktarılırken, teknik yardım ekibinden Hakan Duman projenin uygulama çerçevesini, Tamer Atalay ise TRB2 iklim risk analizi kapsamında elde edilen ilk verileri paylaştı.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümde ise Proje Koordinatörü Işıl Nadire Yener tarafından tematik çalışma gruplarının amacı, kapsamı ve çalışma süreci hakkında bilgilendirme yapılacağı ve tematik gruplarda GZFT analizi gerçekleştireceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre İklim Dirençliliği Çalıştayı Van'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:06:02. #7.13#
SON DAKİKA: İklim Dirençliliği Çalıştayı Van'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.