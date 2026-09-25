İl Hayvanları Koruma Kurulu Erzurum\'da sokak hayvanlarına beslemeyi yasakladı

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında; Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurul üyelerinin katılımıyla İl AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda; Pasinovası Belediyeler Birliğine ait bakımevinin, mevzuat hükümlerine uygun oluncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına; birliğe üye Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin ise bu süre içerisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapmasına karar verildi.

İlçe belediyelerinde görev yapan veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime tabi tutulması ve eğitim ile katılımcı bilgilerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi kararlaştırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplendirilen köpeklerin üremeleri ve yavrularının kayıt altına alınması konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince gerekli takibin yapılması kararı alındı.

Mahallelerde sahipsiz sokak hayvanı tespit edilmesi halinde mahalle muhtarlarınca ilgili belediyeye bildirimde bulunulması; Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ilçe ve mahallelerde denetimler gerçekleştirilerek tespit edilen sahipsiz hayvanların ivedilikle ilgili ilçe belediyelerine bildirilmesi kararlaştırıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve muhtarlıklar tarafından yapılan ihbarların belediyelerce değerlendirilmesi, yürütülen çalışmaların ise aylık olarak kaymakamlıklarca Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi kararı alındı.

Yapımı devam eden Oltu Belediyesi Bakımevinin eksiklerinin bir an önce tamamlanarak çalışma ruhsatı için başvuruda bulunulması kararlaştırılırken; sokaklarda sahipsiz hayvanlara yönelik besleme faaliyetlerinin, hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceği değerlendirilerek il genelinde yasaklanmasına ve uygulamanın ilçe belediyelerince takip edilmesine karar verildi.