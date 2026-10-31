İl Özel İdaresi Taşova Alçakbel\'de 6,5 kilometrelik stabilize yolu tamamladı

İl Özel İdaresi Taşova Alçakbel'de 6,5 kilometrelik stabilize yolu tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya İl Özel İdaresi, Taşova'daki Alçakbel köyü ve mezralarında 6,5 kilometrelik stabilize yol çalışmasını tamamladı. Çalışmayla vatandaşların daha güvenli ulaşıma kavuşması hedefleniyor; Genel Sekreter Erdin Acar kırsal altyapı çalışmalarının süreceğini bildirdi.
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alçakbel köyü ve mezralarında yürütülen 6,5 kilometrelik stabilize yol çalışması tamamlandı.
Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Alçakbel köyü ve mezralarında vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanlarına kavuşmasının amaçlandığı bildirildi. Şehrin her noktasına hizmet ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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