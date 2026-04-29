İnciraltı sahilinde denetimler sürüyor

İzmir'de İnciraltı sahilinde seyyar satıcılara karşı kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Balçova ilçesi sınırlarındaki İnciraltı sahilinde seyyar satıcıların fahiş fiyat uyguladıkları yönünde sosyal medyadaki iddialar üzerine harekete geçti. Ekiplerce izinsiz satış yapan seyyar satıcılar tespit edilip ateş kazanı, semaver, sandalye, masa ve çeşitli malzemelere el konuldu. Yetkililer, kamusal alanlarda izinsiz faaliyet gösteren ve yurttaşları mağdur eden uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - İZMİR