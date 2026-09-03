İncirliova'da karasinekle mücadele sürüyor, belediye çöp konteynerlerini ilaçladı - Son Dakika
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İncirliova'da karasinekle mücadele sürüyor, belediye çöp konteynerlerini ilaçladı

İncirliova\'da karasinekle mücadele sürüyor, belediye çöp konteynerlerini ilaçladı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde karasinek oluşumunu önlemek için belediye ekipleri ilçe genelindeki çöp konteynerlerini ilaçladı. Belediye, vatandaşlardan konteyner çevresini temiz tutmalarını ve çöpleri içeriye bırakmalarını isteyerek daha sağlıklı bir çevre için herkese görev düştüğünü vurguladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde karasinek oluşumunun ve yayılımının önüne geçilmesi amacıyla ilçe genelindeki çöp konteynerleri belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

İncirliova Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerine yönelik ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Düzenli olarak sürdürülen çalışmalarla çevre temizliğinin korunması ve vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı önlem alınması hedefleniyor. Belediye tarafından vatandaşlara da çöp konteynerlerinin çevresinin temiz tutulması ve çöplerin konteynerlerin içerisine bırakılması çağrısında bulunuldu. Daha temiz bir İncirliova için belediye çalışmalarının yanı sıra vatandaşların göstereceği özenin de büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İncirliova'da karasinekle mücadele sürüyor, belediye çöp konteynerlerini ilaçladı - Son Dakika

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