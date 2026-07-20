İnegöl Belediyesi kırsalda üst yapı hamlesini sürdürüyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi kırsalda üst yapı hamlesini sürdürüyor

İnegöl Belediyesi kırsalda üst yapı hamlesini sürdürüyor
20.07.2026 11:01  Güncelleme: 11:03
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Yaz mevsimiyle kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, Akıncılar Mahallesi'nde 3 sokak, meydan ve okul bahçesinde toplam 1.600 metrekare parke taşı uygulamasını tamamladı. Çalışmalar Bursa Büyükşehir Belediyesi malzeme desteğiyle yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindekiler bölgede incelemelerde bulundu.

Yaz mevsimiyle birlikte kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, Akıncılar Mahallesinde 3 sokak, meydan ve okul bahçesinde toplam 1600 m2 parke taş uygulaması gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üst yapı yatırımlarına yaz sezonuyla birlikte kırsal mahallelerde hız verdi. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla yürütülen parke taşı uygulamaları kapsamında, 2026 yılı içerisinde Bayramşah, Akbaşlar ve Fındıklı mahallelerinde çalışmalar tamamlanırken, son olarak Akıncılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda da sona gelindi.

Kırsal mahallelerde sürdürülen parke taşı çalışmalarında malzemeler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilirken, uygulamalar İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Akıncılar Mahallesi'nde 3 sokak ve mahalle meydanında toplam 1.500 metrekare parke taşı kaplaması yapılırken, okul bahçesinde de 100 metrekare parke taşı uygulaması tamamlandı. Böylece mahallede toplam 1.600 metrekarelik üst yapı çalışması hayata geçirilmiş oldu.

Başkan Taban çalışmaları yerinde inceledi

Çalışmaların tamamlanma aşamasına gelmesi üzerine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri, parti yöneticileri ile birlikte Akıncılar Mahallesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Taban, yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Taban, yapılan çalışmaların hayırlı olması dileklerini iletti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İnegöl Belediyesi kırsalda üst yapı hamlesini sürdürüyor - Son Dakika

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