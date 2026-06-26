İngiltere'de Hava Sıcaklığı Rekor Kırdı - Son Dakika
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İngiltere'de Hava Sıcaklığı Rekor Kırdı

İngiltere\'de Hava Sıcaklığı Rekor Kırdı
26.06.2026 16:49
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İngiltere'de hava sıcaklığı 36.9 dereceye çıkarak 3. günde rekor seviyeyi tazeledi.

İngiltere'de termometrelerin 36.9 dereceyi göstermesiyle hava sıcaklığı, üst üste 3'üncü günde rekor tazeledi.

Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Suffolk kontluğunda bulunan Wattisham'da bugün hava sıcaklığı 36.9 dereceye çıktı. Hava sıcaklığı üst üste 3'üncü günde rekor seviyeyi görürken, Haziran ayının en sıcak günü kayıtlara geçti.

Sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde müzeler ve hayvanat bahçeleri kapatıldı. Ülke genelinde 600'den fazla okulda, art arda yaşanan hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Perşembe günü İngiltere'nin güneybatısında sıcaklıklar 36.7 dereceye ulaşmış, hava sıcaklığı üst üste ikinci günde rekor tazelemişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İngiltere'de Hava Sıcaklığı Rekor Kırdı - Son Dakika

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