Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dün öğle saatlerinde bir kafeye gelen Ö.F.K. bilinmeyen bir nedenle kafede çalışan B.Y.'yi (21) tekme ve yumruklar atarak darbetti.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen kafe çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI KAMERADA

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kafe çalışanını darbetmesi ve saldırının ardından kaçtığı anlar yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.F.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yarın 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.