Sarısu temizleniyor, İnönü güzelleşiyor

İnönü Belediyesi tarafından ilçenin doğal güzelliklerinin korunması ve yaşam alanlarının daha estetik hale getirilmesi amacıyla başlatılan Sarısu Deresi temizleme çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme sağlandı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TOKİ Konutları mevkiinden geçen Sarısu Deresi'nde yaklaşık 3 kilometrelik alanda yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma ve belediye personelinden bilgi aldı. Dere yatağında gerçekleştirilen çalışmalarla su akışının daha güvenli hale getirilmesi, çevre düzeninin iyileştirilmesi ve bölgenin genel görünümünün güzelleştirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sarısu Deresi çevresinin ilçeye estetik açıdan değer katması ve vatandaşların daha düzenli, temiz ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, doğayla uyumlu şehirleşme anlayışı doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, Sarısu Deresi'nde yürütülen çalışmanın İnönü'ye hayırlı olmasını diledi.