Sarısu temizleniyor, İnönü güzelleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarısu temizleniyor, İnönü güzelleşiyor

Sarısu temizleniyor, İnönü güzelleşiyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Belediyesi, doğal güzelliklerin korunması ve estetik yaşam alanları oluşturulması amacıyla Sarısu Deresi'nde 3 kilometrelik temizlik çalışması yürütüyor. Başkan Serhat Hamamcı, çalışmaları yerinde denetledi.

İnönü Belediyesi tarafından ilçenin doğal güzelliklerinin korunması ve yaşam alanlarının daha estetik hale getirilmesi amacıyla başlatılan Sarısu Deresi temizleme çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme sağlandı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TOKİ Konutları mevkiinden geçen Sarısu Deresi'nde yaklaşık 3 kilometrelik alanda yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma ve belediye personelinden bilgi aldı. Dere yatağında gerçekleştirilen çalışmalarla su akışının daha güvenli hale getirilmesi, çevre düzeninin iyileştirilmesi ve bölgenin genel görünümünün güzelleştirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sarısu Deresi çevresinin ilçeye estetik açıdan değer katması ve vatandaşların daha düzenli, temiz ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, doğayla uyumlu şehirleşme anlayışı doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, Sarısu Deresi'nde yürütülen çalışmanın İnönü'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Belediye, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarısu temizleniyor, İnönü güzelleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:41:20. #7.13#
SON DAKİKA: Sarısu temizleniyor, İnönü güzelleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.