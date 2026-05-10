İran'dan Petrol Sızıntısı Yalanlaması

İran Petrol Terminalleri Şirketi, geçtiğimiz hafta uydu görüntülerine dayandırılarak İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nın batısında petrol sızıntısı olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Şirket, haberleri yalanlayarak, ekiplerin haberlerin ardından harekete geçerek ek saha denetimleri ve laboratuvar testleri yaptığını, depolama tankları, boru hatları, yükleme tesisleri veya adanın yakınında faaliyet gösteren tankerlerde herhangi bir sızıntı olmadığını açıkladı. Şirket ayrıca, Deniz Acil Durum Karşılıklı Yardım Merkezi'nin (MEMAC) de bölgede sızıntı belirtisi olmadığını bildirdiğini aktardı. - TAHRAN