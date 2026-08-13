Işıklı Gölü\'nde Nadir Ak Kuyruklu Kartal Görüntülendi

Denizli'nin Çivril ilçesi Işıklı Gölü'nde nilüfer turu yapan teknenin yakınına kadar gelen Ak Kuyruklu Kartal, tekne kaptanı Özer Çetinkaya tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan nadir yırtıcı kuş, gölün zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çivril'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Işıklı Gölü, bu kez nadir görülen Ak Kuyruklu Kartal ile gündeme geldi. Nilüfer turu için göle açılan teknenin kaptanı Özer Çetinkaya, göl üzerinde gördüğü kartalı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tekneye oldukça yaklaşan kartalın uzun süre bölgeden uzaklaşmaması dikkat çekti.

Işıklı Gölü'nü yeniden ziyaret etti

Daha önceki yıllarda da Işıklı Gölü ve çevresinde görülen Ak Kuyruklu Kartal'ın yeniden görüntülenmesi, bölgedeki doğaseverleri heyecanlandırdı. Çetinkaya, kartala geçen yıl da rastladıklarını belirterek, bu yıl yeniden görmenin sevindirici olduğunu ifade etti. Ak Kuyruklu Kartal'ın beslenmek amacıyla Akdağ'dan Işıklı Gölü ve Menderes Nehri çevresine indiği belirtildi.

153 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Nilüferleriyle dikkat çeken Işıklı Gölü, aynı zamanda çok sayıda kuş türünün yaşam ve beslenme alanı olarak öne çıkıyor. Bölgede yıl içerisinde 153 kuş türünün tespit edildiği, bunların önemli bölümünün alanda ürediği ifade edildi. Ak Kuyruklu Kartal'ın yeniden görüntülenmesi, Işıklı Gölü'nün doğal yaşam açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.