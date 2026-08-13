Işıklı Gölü'nde Nadir Ak Kuyruklu Kartal Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Işıklı Gölü'nde Nadir Ak Kuyruklu Kartal Görüntülendi

Işıklı Gölü\'nde Nadir Ak Kuyruklu Kartal Görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çivril'deki Işıklı Gölü'nde Ak Kuyruklu Kartal, tekne kaptanı tarafından kaydedildi.

Denizli'nin Çivril ilçesi Işıklı Gölü'nde nilüfer turu yapan teknenin yakınına kadar gelen Ak Kuyruklu Kartal, tekne kaptanı Özer Çetinkaya tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan nadir yırtıcı kuş, gölün zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çivril'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Işıklı Gölü, bu kez nadir görülen Ak Kuyruklu Kartal ile gündeme geldi. Nilüfer turu için göle açılan teknenin kaptanı Özer Çetinkaya, göl üzerinde gördüğü kartalı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tekneye oldukça yaklaşan kartalın uzun süre bölgeden uzaklaşmaması dikkat çekti.

Işıklı Gölü'nü yeniden ziyaret etti

Daha önceki yıllarda da Işıklı Gölü ve çevresinde görülen Ak Kuyruklu Kartal'ın yeniden görüntülenmesi, bölgedeki doğaseverleri heyecanlandırdı. Çetinkaya, kartala geçen yıl da rastladıklarını belirterek, bu yıl yeniden görmenin sevindirici olduğunu ifade etti. Ak Kuyruklu Kartal'ın beslenmek amacıyla Akdağ'dan Işıklı Gölü ve Menderes Nehri çevresine indiği belirtildi.

153 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Nilüferleriyle dikkat çeken Işıklı Gölü, aynı zamanda çok sayıda kuş türünün yaşam ve beslenme alanı olarak öne çıkıyor. Bölgede yıl içerisinde 153 kuş türünün tespit edildiği, bunların önemli bölümünün alanda ürediği ifade edildi. Ak Kuyruklu Kartal'ın yeniden görüntülenmesi, Işıklı Gölü'nün doğal yaşam açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Işıklı Gölü'nde Nadir Ak Kuyruklu Kartal Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:19:29. #7.12#
SON DAKİKA: Işıklı Gölü'nde Nadir Ak Kuyruklu Kartal Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.