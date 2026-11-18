İskenderun Belediyesi rögar kapaklarını yeni ekipmanla yol seviyesine getiriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun Belediyesi, yol seviyesiyle uyumsuz rögar kapağı ve yağmur suyu mazgallarını düzeltmek için çalışma başlattı. Fen İşleri ekipleri yeni ekipmanla kapak ve mazgalları yol seviyesine getiriyor; bu düzenleme araç hasarını önlemeyi ve sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor.
İskenderun Belediyesi, kent genelinde sürüş güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol seviyesinden yüksek veya alçak kalan rögar kapakları ile yağmur suyu mazgallarında düzenleme çalışması başlattı.
Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yeni nesil ekipmanlar kullanılarak rögar kapakları ve mazgallar yol seviyesine getiriliyor.
Çalışmalarla yollardaki seviye farklılıklarının giderilmesi, araçların zarar görmesinin önlenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez; belediyecilik hizmetlerinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ayrıntılara önem verdiklerini belirterek, mevcut yolları da daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
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