Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mantar toplamak için ormana çıkan İsmail Ceylan, 500 gram ağırlığında ve 33 santimetre genişliğindeki "Dedebölük" mantarını görünce hayretini gizleyemedi.

Hisarcık'ta ailesiyle birlikte mantar toplamaya çıkan İsmail Ceylan, ormanlık alanda büyüklüğüyle dikkat çeken dev bir mantara rastladı. Eski Hisarcık-Simav yolu üzerindeki Gölcük mevkiinde mantar arayan Ceylan, Gölcük Dağı'nın zirvesinde bir çam ağacının dibinde devasa boyutlarda bir mantar buldu. Yaptığı ölçümde mantarın genişliğinin 33 santimetre, ağırlığının ise 500 gram olduğunu belirledi.

Yörede "Dedebölük" olarak bilinen mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Ceylan, ormanda daha önce bu boyutta bir mantarla karşılaşmadığını ifade etti. Bulduğu mantarın kendisi için beklenmedik ve güzel bir sürpriz olduğunu dile getirdi. Mantarın lezzetine ilişkin de bilgi veren Ceylan, üzerine hafifçe tuz serpilerek soba üzerinde pişirildiğinde oldukça lezzetli olduğunu söyledi.