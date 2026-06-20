İspir\'de Yaban Ayı Korkusu

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Madenköprü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yerleşim yerine kadar inen yaban ayıları yüzünden can korkusuyla yaşıyor.

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgilere göre, her geçen gün artan ayı tehdidi karşısında Kaymakamlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne yapılan yazılı başvurular sonuçsuz kaldı. Milli Parklar yetkililerinin "Değerlendirip döneceğiz" diyerek kendilerini başından savdığını belirten mahalle halkı, can güvenliklerinin hiçe sayıldığını vurguladı. Karanlıkta ayıların hedefi olmamak için TEDAŞ'a sokak lambası talebinde bulunan mahalleliler, bu taleplerine de yanıt alamadı. Zifiri karanlıkta her köşe başında bir ayıyla burun buruna gelme korkusu yaşayan köylüler, çocuklarını okula gönderirken adeta ecel terleri döküyor.

Mahalle sakinleri sorunun çözümü için destek istedi. - ERZURUM