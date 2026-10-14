İstanbul Beykoz Ömerli'de sağanakta metrekareye 193,84 kg yağış düştü

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını açıkladı. Yağışın yol açtığı olumsuzluklara 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle müdahale edilirken, Beykoz Ömerli'de metrekareye 193,84 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturuldu. Yapılan açıklamaya göre 14 Ekim tarihinde saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı. İhbarlar, ilgili müdahale ekiplerine yönlendirildi. İhbar ve olay kayıtlarında bin 277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması yer aldı. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar kaydı bulunduğu bildirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Beykoz Ömerli'de metrekareye 193,84 kilogram yağış düştü

Açıklamada, Beykoz Ömerli'de metrekareye 193,84 kilogram, Arnavutköy'de 125,9 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72 kilogram, Çatalca'da 75,2 kilogram, Kartal'da 14,3 kilogram ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü kaydedildiği aktarıldı. Saat 20.00 itibarıyla yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarında pistlerin açık olduğu ve iptal edilen sefer bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin müdahale çalışmalarının sürdüğü, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Öte yandan, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu açıklandı.