İstanbul Beyoğlu'nda bastıran sağanak Zincirlikuyu alt geçidini su altında bıraktı - Son Dakika
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İstanbul Beyoğlu'nda bastıran sağanak Zincirlikuyu alt geçidini su altında bıraktı

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İstanbul Beyoğlu\'nda bastıran sağanak Zincirlikuyu alt geçidini su altında bıraktı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı sağanak akşam saatlerinde Beyoğlu'nda etkisini artırdı ve Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Polis geçidi trafiğe kapatırken itfaiye suyu tahliye etmeye başladı; yağmurun İstanbul'da 6 gün daha sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu'nda bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

Günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak, Taksim ve çevresinde akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken, bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı.

Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Öte yandan, Mecidiyeköy'de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı.

Bugün etkisini gösteren yağmurun, İstanbul'da 6 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'nda bastıran sağanak Zincirlikuyu alt geçidini su altında bıraktı - Son Dakika
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