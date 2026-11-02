İstanbul'da akşam bastıran sağanak Anadolu Yakası'nda sokakları göle çevirdi - Son Dakika
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İstanbul'da akşam bastıran sağanak Anadolu Yakası'nda sokakları göle çevirdi

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İstanbul\'da akşam bastıran sağanak Anadolu Yakası\'nda sokakları göle çevirdi
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Meteoroloji'nin uyarısı ardından İstanbul'da akşam etkili olan sağanak, Anadolu Yakası'ndaki çok sayıda ilçede sokak ve caddeleri su altında bıraktı. Ataşehir ve Maltepe'de araçlar ve vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanıp güçlük çekti; o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, Anadolu Yakası'nda pek çok ilçede sokak ve caddeler göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağış kenti etkisi altına aldı. Anadolu Yakası'ndaki pek çok ilçede yollar ve caddeler, biriken sular nedeniyle göle döndü. Öte yandan Ataşehir ve Maltepe'de trafikte seyir halindeki araçların ve vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandıkları ve ilerlemekte güçlük çektikleri anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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