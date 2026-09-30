İstanbul'da fırtına uyarısı sonrası Sarıyer'de denizde dalgalar oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da fırtına uyarısı sonrası Sarıyer'de denizde dalgalar oluştu

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İstanbul\'da fırtına uyarısı sonrası Sarıyer\'de denizde dalgalar oluştu
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Meteoroloji'nin İstanbul genelinde sabah saatlerinden gece yarısına kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Sarıyer'de rüzgar etkisini göstermeye başladı. Denizde dalgalar oluştu; sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 80 kilometre hızında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Uyarının ardından Sarıyer'de etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar meydana geldi. Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğü görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da fırtına uyarısı sonrası Sarıyer'de denizde dalgalar oluştu - Son Dakika
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