İstanbul'da Hilal ve Yıldız Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Hilal ve Yıldız Şöleni

İstanbul\'da Hilal ve Yıldız Şöleni
17.06.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul semalarında hilal Ay ve parlak yıldız, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul semalarında hilal şeklindeki Ay ve parlak yıldızın görüntüsü, izleyenleri mest etti. Gökyüzündeki bu benzersiz buluşma, kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde hilal şeklindeki Ay ile parlak bir yıldızın birbirine yakınlaşması, adeta Türk bayrağındaki hilal ve yıldız simgesini anımsattı. Net bir şekilde gözlenen bu gökyüzü buluşması, görenleri kendine hayran bıraktı.

Görsel şöleni fark eden vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla o anları kaydetti. Sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren doğa olayı, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hava Durumu, İstanbul, Şölen, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul'da Hilal ve Yıldız Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 23:10:11. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Hilal ve Yıldız Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.