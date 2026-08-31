İstanbul'da Sabah Sisi: Görüş Mesafesi Düştü
Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini azalttı.
İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Sisle kaplanan Anadolu Yakası'nda ortaya çıkan görüntüler kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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