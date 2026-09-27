İstanbul\'un bazı ilçelerinde sağanak yolları göle çevirdi, vatandaşlar zorlandı

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yolları göle çevirdi, vatandaşlar zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili olmaya başladı. Yollar göle dönerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, yanında şemsiye bulunan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu.
İstanbul'sa sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bazı bölgelerde yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise yanında taşıdığı şemsiye sayesinde ıslanmaktan kurtuldu.
Kaynak: İHA
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