İstanbul'un silüeti dolunayla sabah erken saatlerde görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte dolunay gökyüzündeki yerini korudu. Şehrin silüetiyle aynı kareye giren dolunay, sabah saatlerinde kartpostallık bir manzara sundu.
İstanbul'da sabah erken saatlerde şehrin silüetiyle birleşen dolunay, kartpostallık manzara sundu.
İstanbul yeni güne dolunayla uyandı. Güneşin ilk ışıkları kenti aydınlatmaya başlarken dolunay da gökyüzündeki yerini korudu. İstanbul'un silüetiyle aynı kareye giren dolunay, sabah saatlerinde görsel şölen sundu.
Kaynak: İHA
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