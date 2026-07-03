Meles\'te kapsamlı temizlik tamamlandı: Sırada Manda Çayı var

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nce Meles Çayı ve Arap Deresi'nde yürütülen kapsamlı temizlik çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık bir ay süren çalışmalarda, sıcak havalarda koku oluşumuna neden olan tonlarca teressübat ve çamur dere yataklarından çıkarıldı. Körfeze açılan iki büyük derenin ardından sırada Manda Çayı var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez'e ulaşan kirlilik yükünü azaltmak ve dere yataklarının doğal akışını korumak amacıyla yürüttüğü kapsamlı dere temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Körfez etkisi altında bulunan Meles Çayı ve Arap Deresi'nde yaklaşık bir ay önce başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Yağışlarla birlikte üst havzalardan taşınarak Meles Deltası bölgesinde biriken ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte koku oluşumuna neden olan teressübat, çamur ve çeşitli atıklar dere yataklarından temizlendi.

55 kişilik ekip, 7 gün 24 saat görev yaptı

Temizlik çalışmaları kapsamında Meles Çayı ve Arap Deresi'nin liman bölgesinde geçici set (batardo) oluşturularak Körfez ile bağlantısı kesildi. Ardından 55 kişilik ekip, 9 pompa, 14 iş makinesi ve 26 kamyondan oluşan makine parkıyla yaklaşık bir ay boyunca 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürüttü. Dere yataklarında biriken teressübat malzemeler, çamur, sazlıklar ve çeşitli atıklar temizlenerek hem çevresel etkilerin azaltılması hem de dere yataklarının su taşıma kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Temiz Körfez hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, temiz Körfez hedefi doğrultusunda kent genelindeki dere temizliği çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Bu kapsamda Meles ve Arap Deresi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler Manda Çayı'nda temizlik çalışmalarına başlayacak. Daha sonra Bornova Çayı, Bostanlı Deresi ve Peynircioğlu Deresi başta olmak üzere Körfez'e ulaşan diğer dere yataklarında da kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülecek.

Üç yılda yüz binlerce ton malzeme temizlendi

İZSU ekiplerince İzmir genelinde yürütülen dere temizliği çalışmaları kapsamında 2024 yılında 228 bin ton, 2025 yılında 418 bin ton, 2026 yılının ilk altı ayında ise 81 bin 587 ton malzeme dere yataklarından çıkarıldı. Kentin su ekosisteminin korunması ve Körfez'e ulaşan kirliliğin azaltılması amacıyla dere temizliği çalışmaları yıl boyunca aralıksız devam edecek. - İZMİR