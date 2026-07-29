İzmit Körfezi'nde Çamur Temizleme İhalesi Tamamlandı - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Çamur Temizleme İhalesi Tamamlandı

İzmit Körfezi\'nde Çamur Temizleme İhalesi Tamamlandı
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İzmit Körfezi Doğu Baseni projesinin 3. etap ihalesi 5,9 milyar TL ile tamamlandı, 2,4 milyon m³ çamur temizlenecek.

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin 3. etap ihalesi tamamlandı. İhaleye katılan tek isteklinin teklifi 5 milyar 918 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Yeni etapta yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesiyle Körfez'in ekolojik yapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Körfez'in ekolojik dengesini yeniden kazandıran ve Türkiye'nin en kapsamlı çevre yatırımları arasında gösterilen İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi'nde 3. etap ihalesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Afşin Turan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. İhale ile birlikte projenin 3. etap çalışmalarının başlatılmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

3. etap ihalesinde teklif 5 milyar 918 milyon TL

Muhammen bedeli 6 milyar 129 milyon 625 bin TL olarak belirlenen İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi 3. etap ihalesine tek istekli katıldı. Buna göre Atlas Maden Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifi 5 milyar 918 milyon TL oldu. İhale komisyonunun değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından projenin 3. etap süreci resmen başlayacak. İhalenin istekli üzerinde bırakılması durumunda yer teslimi gerçekleştirilecek ve üçüncü etap çalışmaları belirlenen takvim doğrultusunda başlayacak.

3. etap ile 2,4 milyon metreküp çamur çıkarılacak

Projenin 2022 yılında ihale edilen ilk etabında 125 hektarlık alanda çalışma yürütülmüş ve deniz tabanından yaklaşık 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarılmıştı. 2024 yılında ihalesi yapılan ikinci etapta ise 100 hektarlık alan temizlenerek yaklaşık 1 milyon 200 bin metreküp dip çamurun denizden uzaklaştırılması sağlanmıştı. 3. etap ile birlikte çalışmaların kapsamı önemli ölçüde genişlerken, toplam 247 hektarlık alanda yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarılması planlanıyor.

Su kuşlarına doğal beslenme alanı oluşturulacak

Projenin 3. etabı yalnızca deniz tabanının temizlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda çalışma alanında su kuşlarının doğal yaşamını destekleyecek yeni beslenme alanları oluşturularak bölgenin ekolojik zenginliği güçlendirilecek. Böylelikle proje, çevresel iyileşmenin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine de önemli katkılar sunacak.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İzmit Körfezi'nde Çamur Temizleme İhalesi Tamamlandı - Son Dakika

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