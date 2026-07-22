İznik Gölü'nde Plankton Patlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İznik Gölü'nde Plankton Patlaması

İznik Gölü\'nde Plankton Patlaması
22.07.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik Gölü, plankton patlamasıyla turkuaz renge büründü, bazilika ve manzara yoğun ilgi gördü.

İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaza bürünmesiyle görenleri mest etti. Turkuazın içinde kalan bazilika ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kartpostallık görüntüler, dron ile kaydedildi.

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Maldivler sahillerini aratmayan İznik Gölü'ne gelenlerden kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

Tarihi yaklaşık 2 bin yıllık bazilikaya da ilgi turkuaz renkli suyun içinde daha fazla oldu. 2014 yılında dünyanın en önemli buluşu olan bazilika, vatandaşlar ve turistlerin ilgi odağı oldu. İznik ilçesinin gezilip görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten vatandaşlar ise, "Yılda birkaç kez denk gelen turkuaz, bizleri büyüledi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer diyebiliriz. Sadece gölü değil, insanı da güzel" dedi.

Ayrıca, kartpostallık görüntülerin oluştuğı İznik Gölü havadan görüntülendi.

Sahilde bulunan kafe işletmecisi Bekir Uslu, "Havaların ısınmasıyla beraber soda moleküllerinin patlaması sonucu bir hava oluşuyor. Hava sıcaklarının sarkmasıyla bu günlere denk geldi. Birkaç yıl önce ağustos ayında olmuştu, şimdi temmuz ayında oldu. Bu muhteşem güzellik ortaya çıktı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İznik Gölü, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İznik Gölü'nde Plankton Patlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 18:12:09. #7.13#
SON DAKİKA: İznik Gölü'nde Plankton Patlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.