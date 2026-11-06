İZSU, Kemeraltı ve Çankaya'da 185 milyon liralık su baskını projesini başlattı - Son Dakika
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İZSU, Kemeraltı ve Çankaya'da 185 milyon liralık su baskını projesini başlattı

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İZSU, Kemeraltı ve Çankaya\'da 185 milyon liralık su baskını projesini başlattı
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İZSU, Kemeraltı ve Çankaya'daki su baskınlarını önlemek için yaklaşık 185 milyon liralık kuşaklama projesini başlattı. 2027'de tamamlanması planlanan projeyle bölgedeki iş yerleri ve yerleşim alanları korunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemeraltı ve Çankaya'da ani ve yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını önlemek için yaklaşık 185 milyon liralık kuşaklama projesini başlattı. Proje kapsamında 4 kilometre yağmur suyu ve 2,5 kilometre atık su hattı yapılacak. 2027 yılında tamamlanması planlanan yatırımla bölgedeki iş yerleri ve yerleşim alanlarının su baskınlarına karşı korunması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarıyla ani ve aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarına karşı önlemlerini artırıyor. İZSU Genel Müdürlüğü, deniz seviyesinde bulunan ve özellikle yoğun yağışlarda su tahliyesi sorunu yaşayan Kemeraltı ve Çankaya için yağmur suyu ve atık su kuşaklama projesini hayata geçirdi.

Yaklaşık 185 milyon liralık yatırımla yürütülen çalışmalar, Gazi Osman Paşa Bulvarı'ndan başlayarak Gazi Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı güzergahında ilerliyor. Projeyle İkiçeşmelik yönünden eğimle birlikte hız kazanarak Kemeraltı'na ulaşan yağmur sularının toplanarak tahliye edilmesi amaçlanıyor. Böylece özellikle yoğun yağışlarda yol kotunun altında kalan iş yerlerinde yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

4 kilometre yağmursuyu, 2,5 kilometre atık su hattı

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Kemeraltı ve Mimar Kemalettin gibi kentin önemli ticaret merkezlerinin doğu kesimini çevreleyen yaklaşık 4 kilometre yağmursuyu ve 2,5 kilometre atık su hattı imal edilecek. Kuşaklama hattı sayesinde İkiçeşmelik yönünden gelen yağmur suları ızgaralar aracılığıyla toplanarak yeni hat üzerinden tahliye edilecek.

Çalışmaların kent merkezinin yoğun kullanılan bir bölümünde yürütülmesi nedeniyle trafik akışının en az düzeyde etkilenmesi için özel bir çalışma programı uygulanıyor. Gazi Bulvarı'nın denize yakın kesiminden başlatılan projede yol geçişleri ve deplase çalışmaları hafta sonları ve gece saatlerinde gerçekleştirilecek. Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.

Deniz seviyesindeki tarihi merkez korunacak

Çalışmaları yerinde inceleyerek İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'a projenin ilerleyişi hakkında bilgi veren Yatırımlar Dairesi Başkanlığı Yapı Denetim Görevlisi Tayfun Soylu, Kemeraltı'nın deniz seviyesinde bulunması nedeniyle yoğun yağışlarda yağmur suyunun tahliyesinde uzun yıllardır sorun yaşandığını belirtti.

İkiçeşmelik yönünden eğimle birlikte gelen yağmur sularının Kestelli Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı üzerinden Kemeraltı'na ulaştığını ifade eden Soylu, bu durumun özellikle çukurda veya yol kotunun altında kalan işletmeler için sorun oluşturduğunu söyledi.

Soylu, "Yaptığımız çalışmayla aşırı ve ani yağışlarda üst kesimlerden gelen, eğimle birlikte debisi hızlanan yağmur suyu ızgaralar aracılığıyla yağmursuyu hattına aktarılacak ve tahliye edilmiş olacak" dedi.

Kaynak: İHA
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