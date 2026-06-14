Kahramankazan'da Tarım Arazileri Dolu İle Zarar Gördü - Son Dakika
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Kahramankazan'da Tarım Arazileri Dolu İle Zarar Gördü

Kahramankazan\'da Tarım Arazileri Dolu İle Zarar Gördü
14.06.2026 21:53
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Kahramankazan'da doludan 14 bin dekar tarım arazisi hasar gördü; çiftçiler destek istiyor.

ANKARA (İHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Şu an Yassıören köyünde tespitlerimize ve İlçe Tarım'ın tespitlerine göre 3 bin 800 dekar arazi çok büyük hasar gördü. Genelinde de 12 köyümüzde hasar var. Kahramankazan'ın köylerinde 14 bin dekarın üzerinde hasar var" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Afetlerin birkaç yıldan beri tarım sektörünü fazlasıyla olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, "2025 yılında bin bir afet yaşadık. Çiftçimizin görmediği bir afet kalmadı. Aşırı yağışlar, sel baskınları, don, dolu bunun dışında hiç görmediğimiz hortum afetini de görmeye başladık. Gaziantep ve Şanlıurfa bölgesine gittiğimde fıstık ağaçlarını köklerinden kopardığını gördüm. Mayıs ayının yağış rejimine baktığımızda son 33 yılın en fazla yağış alan ayı oldu. Hububatta verim artışı sağlayacak, üretim artışı sağlayacak. Aşırı yağışlar Türkiye'nin birçok bölgesinde sel felaketine sebebiyet verdi. O bölgeleri gezdiğimde tarlalarda 3 metre su gördüm. Buğday ve arpa başta olmak üzere, nohut, bunun dışında pancar ve bazı başka ürünlerimiz de burada zarar görmüş durumda. Tarım müdürlüğümüz tespitlerini yapmaya başladı. Ön tespitlerine göre 10 bin dekarın üzerinde bir alan ve üzerindeki ürünlerimiz zarar görmüş durumda. TARSİM'e kayıtlı üyelerimiz varsa zararları bir şekilde tazmin edilecek. TARSİM'den başka çıkış noktası da görünmüyor" diye konuştu.

"Kahramankazan'ın köylerinde 14 bin dekarın üzerinde hasar var"

Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, "Yassıören köyünün ekili alanlarını resmen bitirdi. Belki 100 yılın felaketi gibiydi. İşte olan gözüküyor zaten. Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Şu an Yassıören köyünde tespitlerimize ve İlçe Tarım'ın tespitlerine göre 3 bin 800 dekar arazi çok büyük hasar gördü. Genelinde de 12 köyümüzde hasar var. Kahramankazan'ın köylerinde 14 bin dekarın üzerinde hasar var" dedi.

Çiftçiler ise, "Resmen kıyamet koptu. Çiftçilerin emekleri kazançları, çocuklarının gelecekleri heba oldu. Bu çiftçinin çok büyük borcu, derdi var. Tam hasat zamanı. Biz bu borçları neyle ödeyeceğiz düşünüyoruz kara kara. Afet yaşandı ileri derece. Başakta zarar yüzde yüz. Yarım saat 1 saat misket büyüklüğünde dolu yağdı. Devlet büyüklerimiz yardım etsin. TARSİM sigortamız var ama bazen sorunlar yaşanabiliyor. Daha önce böyle ani bir dolu yağışı görmedik" dedi.

Yaklaşık 1 saat boyunca misket büyüklüğünde dolu yağdığını aktaran çiftçiler, yaşanan afet nedeniyle borçlarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişe duyduklarını belirterek yetkililerden destek talebinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kahramankazan, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kahramankazan'da Tarım Arazileri Dolu İle Zarar Gördü - Son Dakika

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