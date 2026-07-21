Kahramankazan'da Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Kahramankazan'da Yangın Söndürüldü

21.07.2026 20:53
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangın Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipler, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında bazı ekili araziler zarar görürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kahramankazan, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ankara, Yaşam, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kahramankazan'da Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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