Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tömek Kavşağı\'nda trafik düzenlemesine başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alan Tömek Kavşağı için harekete geçti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kuzey Çevre Yolu üzerinde hayata geçirilen Tömek Kavşağı düzenlemesiyle, özellikle yoğun saatlerde sürücülerin karşılaştığı trafik sıkışıklıklarının giderilmesi amaçlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan çalışma kapsamında Tömek Kavşağı, araç trafiğinin daha düzenli ve kesintisiz ilerlemesini sağlayacak şekilde yeniden şekillendiriliyor. Projede kavşağa yeni kontrollü dönüş ve serbest katılım yolları kazandırılması planlanıyor. Böylece sürücülerin U dönüşlerinde ve ana arterlere katılım noktalarında yaşadığı beklemelerin azaltılması, kavşak çevresinde oluşan araç birikmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kavşağın mevcut geometrisinde yapılacak düzenlemelerle araçların hareket kabiliyetinin artırılması, kavşağın araç depolama kapasitesinin artırılması ve trafik akışını olumsuz etkileyen noktaların ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında kurulacak sinyalizasyon sistemiyle de kavşaktaki araç geçişlerinin daha kontrollü hale getirilmesi ve trafik düzeninin sağlanması planlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Kuzey Çevre Yolu'nun doğu girişinden gelerek Tömek mevkiine bağlanan bölümde sağa serbest dönüş yolunun oluşturulması için zemin hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin bir diğer ayağını ise Tömek mevkiinde ulaşım sağlayan arterdeki düzenlemeler oluşturuyor. Söz konusu güzergahta genişletme çalışmalarının ardından zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı yürütülen çalışmalarla kavşağın yeni yol bağlantılarına uygun hale getirilmesi için sahada yoğun mesai harcanıyor.

Tömek Kavşağı'nda gerçekleştirilen kapsamlı düzenlemenin tamamlanmasıyla birlikte, Kuzey Çevre Yolu üzerindeki trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hedefleniyor. Yeni dönüş ve katılım yolları sayesinde sürücülerin kavşakta daha rahat hareket edebilmesi, bekleme sürelerinin azalması ve özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklıklarının önemli ölçüde hafifletilmesi hedefleniyor.