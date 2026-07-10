Kahramanmaraş\'ta sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele

Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminde artış gösteren sivrisinek ve haşerelere karşı 11 ilçenin tamamında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ilaçlama uygulamasında 60 araç ve 130 personel sahada görev aldı. Özellikle yaz döneminde sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı vektörlerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde gerçekleştirilen ilaçlama uygulamalarıyla, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen unsurların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda parklar ve yeşil alanlar, dere yatakları, sulak bölgeler, su birikintileri ve vektör oluşumuna elverişli noktalar periyodik olarak ilaçlama programına dahil ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulanırken, yaz ayları boyunca ilaçlama faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ