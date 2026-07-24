Kahramanmaraş’ta asfalt işçileri bunaltıcı sıcağa rağmen mesaisini sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Hava sıcaklığının nemin etkisiyle birlikte bunalttığı Kahramanmaraş'ta işçiler, asfalt sıcağı ile zorlu mesaisini gün batımına kadar sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili olurken bunaltıcı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışanlar zorlu ekmek mücadelesi veriyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak yaz günlerine rağmen kent genelinde yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışan ekipler, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığına 160 derece sıcaklığının da eklenmesiyle zorlu şartlar altında mesai yapıyor. Günün ilk saatlerinde başlayan çalışmalar, gün batımına kadar aralıksız devam ediyor. Koruyucu ekipmanlarıyla güneşin altında çalışan işçiler, zaman zaman kısa molalar vererek çalışmalarına devam ediyor.

"Fırsat buldukça gölgede mola veriyoruz"

Asfalt işçisi Yıldıray Ceylan, "Biz Kahramanmaraş'a hizmet ediyoruz. Ekmek parası inşallah yollarımız düzgün bir şekilde bitecektir. Fırsat buldukça gölgede mola veriyoruz. 160 derece asfaltın sıcaklığı, 40 derece de havanın sıcaklığı ile çalışıyoruz" dedi.

"Asfaltın sıcağına alıştık"

Ayhan Yılmaz isimli işçi ise, "Sıcakta Allah yardım ediyor. Bir de alıştık sıcak havalara yıllardır bu meslek içindeyiz. Kahramanmaraşlılara yapılan bu hizmetler de hayırlı olsun. Bazen sıcak hava çekilmez oluyor asfaltın sıcağına alıştık elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.