Kahramanmaraş\'ta Bayazıtlı Bulvarı\'nda dönüşüm başladı, 1 kilometrelik arter yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Mağralı Mahallesi Bayazıtlı Bulvarı'nda kapsamlı bir dönüşüm çalışması başlattı. Refüj düzenlemelerinin devam ettiği arterde; sıcak asfalt serimi ve kaldırım yenileme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Onikişubat Mağralı Mahallesi'ndeki Bayazıtlı Bulvarı'nda kapsamlı bir dönüşüm çalışması gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki arterde ekipler, altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda çalışmaların ilk aşamasında bulvarın orta refüjlerinde düzenleme gerçekleştiriyor. Refüjlerin daha düzenli ve estetik bir yapıya kavuşmasıyla birlikte, yol güzergahında hem görsel bütünlüğün hem de trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Bayazıtlı Bulvarı'nda yapılacak çalışmalar yalnızca refüj düzenlemeleriyle sınırlı kalmayacak. Arterde sıcak asfalt serimi de gerçekleştirilecek. Böylece yol yüzeyinin yenilenmesi ile birlikte sürüş konforu yükseltilerek ulaşımda daha güvenli bir üstyapı oluşturulmuş olacak.