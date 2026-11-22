Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar alan Göksun Ulu Camiin'de restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü tarihini ve kültürel hafızasını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Göksun Ulu Camii, Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet Vakfı iş birliğinde aslına uygun şekilde restore ediliyor.

Göksun'un tescilli kültür varlığı olan Ulu Camii'nde ekipler, restore çalışmaları kapsamında çatı söküm işlemlerine başladı. Çatı sökümlerinin tamamlanmasının ardından caminin duvarları da sökülecek. Yaklaşık 2 bin taşın numaralandırılacağı çalışmalarda daha sonra zemin iyileştirilmesi gerçekleştirilecek. Göksun'un yerel tarih ve ortak hafızanın da önemli parçalarından biri olan Göksun Ulu Cami, dönemin kaymakamı Kayserili Talat Bey'in öncülüğünde ve halkın katkılarıyla 1922 yılında inşa edilmiş ve 2023 yılında koruma kurulu kararıyla tescil edilmişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarla yapının tüm restorasyon projeleri hazırlandı ve çalışmalar başladı. 2027 yılı son çeyreğine kadar çalışmaların tamamlanıp Göksun Ulu Camii'nin ibadete açılması hedefleniyor.