Kahramanmaraş\'ta inşaat alanında 9 keçi bulan esnaf, hayvanların sahibini arıyor

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında 9 keçi bulan esnaf, hayvanların sahibini arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir inşaat alanında 9 keçi bulan esnaf, hayvanları bir araya toplayarak sahibini aramaya başladı. Sahibi henüz bulunamayan keçiler için esnaf sabah 7'den bu yana nöbet tutuyor.
Kahramanmaraş'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde bir inşaat alanında bulunan 9 keçiyi gören esnaf, hayvanların sahibini bulmak için harekete geçti.
Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sabah iş yerini açan esnaf, 9 keçinin başıboş gezindiğini fark etti. Keçileri gören esnaf, hayvanları bir araya toplayarak sahibini aramaya başladı. Keçilerin sahibi henüz bulunamazken, esnaf hayvanların sahibinin kendilerine ulaşmasını bekliyor.
Keçileri bulan esnaf Ahmet Gökpur, "9 keçi sahipsiz olduğu için yıkılan bir iş yeri içindeki inşaat alanında hayvanları bekletiyoruz. Keçilerin sahiplerini bekliyoruz. Sabah saat 7'den bu yana bekliyoruz. Hayvanlar karşı sokaktan geldi dolaştılar ve burada biz ve güvenlikçi arkadaşlarla bekliyoruz nöbetteyiz. İlgili kurumları aradık ancak gelen giden olmadı sahibini bekliyoruz" dedi.
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