Kahramanmaraş\'ta sağanak, Onikişubat ve Dulkadiroğlu\'nda ulaşımı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta sağanak, Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda ulaşımı olumsuz etkilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kentin alt bölgelerinde yollarda su birikintisi oluşturdu. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda yağış sürerken, su altında kalan bazı yollar ulaşımı olumsuz etkiledi ve sürücüler zorlandı.
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, özellikle şehrin alt bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yolların bir bölümü su altında kaldı.
Kahramanmaraş'ta yağan yağmur akşam saatlerinde sağanak şekilde etkili oldu. Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı güzergahlarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yağmur etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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