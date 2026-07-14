Kandıra\'da Denize Giriş Yasaklandı

Kocaeli'nin turizm destinasyonu Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 4 plaj dışındaki tüm sahillerde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün saat 14.00 itibarıyla bir gün süreyle geçerli olmak üzere ilçe genelindeki sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Karar kapsamında sadece Kovanağzı, Kerpe, Seyrek ve Miço Kadınlar plajlarında denize girilmesine izin verileceği kaydedildi.

Kaymakamlık, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama kapsamında olmayan söz konusu 4 plajda, belirlenen mantar dubalar içerisindeki güvenli alanlarda denize girmelerini rica etti. - KOCAELİ