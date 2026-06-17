Kandıra Plajları Yaz Yoğunluğunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kandıra Plajları Yaz Yoğunluğunda

Kandıra Plajları Yaz Yoğunluğunda
17.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandıra'da yaz sezonu başladı, plajlar kalabalıklaştı. Visitçiler serinlemek için Karadeniz'e akın etti.

Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz sezonu hareketliliği başladı. Karadeniz'e kıyısı olan ilçenin berrak suyu ve turkuaz rengiyle dikkati çeken plajları, serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Yaz aylarında kentin en çok tercih edilen turizm noktalarının başında gelen Kandıra'da, serinlemek ve aileleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar plajları doldurdu. Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin farklı sahillerine gelen ziyaretçiler, turkuaz rengi ve berrak yapısıyla tercih edilen denizde serinleyerek güneşli havanın tadını çıkardı. Özellikle çevre il ve ilçelerden gelen aileler, kumsalda çocuklarıyla vakit geçirerek deniz sezonunun keyfini sürdü.

"Su çok güzel"

Ailesiyle birlikte Kartepe ilçesinden gelen İlayda Yetimaslan, her yıl düzenli olarak Kandıra sahillerini tercih ettiklerini belirtti. Haziran ortası olmasına rağmen havanın oldukça sıcak olduğunu ifade eden Yetimaslan, "Su çok güzel. Burası, çocuğumuz daha çok eğlensin diye vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesi. Ailecek geliyoruz. Şu an Haziranın ortasındayız ama ona göre gayet sıcak. Bu tarafları tercih etmemizin sebebi hem evimize yakın olması hem de güzel, beğendiğimiz bir yer olması. Birkaç beldeye ayrılıyor, hepsine tek tek uğramaya çalışıyoruz genelde" dedi.

Kardeşleriyle birlikte denizin ve kumsalın tadını çıkaran küçük ziyaretçilerden Fatma Zehra Zengin ise sahilde yüzmeyi ve kumla oynamayı çok sevdiğini dile getirerek, "Bugün buraya geldiğim için mutluyum. Arkadaş edinmek istiyordum ama edinemedim. Kardeşlerimle yüzüyorum. Kumla oynamayı da çok seviyorum. Yüzmeye ablamla gittim, yüzmeyi de biliyorum. Bu yüzden kumla oynamayı da seviyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kandıra, Kocaeli, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kandıra Plajları Yaz Yoğunluğunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:50:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Kandıra Plajları Yaz Yoğunluğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.